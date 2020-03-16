Міжнародний валютний фонд повідомив про готовність виділити $1 трлн країнам, економіки яких постраждали в результаті пандемії коронавірусу.

Про це повідомила голова МВФ Крісталіна Георгієва в блозі на сайті фонду.

“МВФ готовий мобілізувати $1 трлн кредитів для наших членів. В якості першої лінії захисту фонд може розгорнути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з невідкладними потребами в платіжних балансах”, – йдеться в повідомленні.

Країни, що розвиваються можуть отримати до $50 млрд. Частина коштів на допомогу МВФ може виділити в межах вже укладених або планованих програм співробітництва.

Крім цього, МВФ готовий виділити до $10 млрд країнам з низьким рівнем доходів під нульову ставку відсотка.

У МВФ відзначають, що зараз мають укладені договори з 40 країнами на загальну суму близько $200 млрд. Членами МВФ є 189 країн світу, в тому числі Україна.