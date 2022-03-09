Про це сповістила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
Зазначається, що вторгнення рф в Україну, а також всі застосовані проти федерації санкції Заходу істотно впливають як на українську, так і світову економіку. Зокрема, зросли ціни на енергоносії та сировинні товари, включно з пшеницею та іншим зерном, через переривання імпорту зернових з України.
Також наголошується на жертвах серед мирного населення, великій кількості біженців, масштабних руйнуваннях інфраструктури, зупинці виробництва, порушенні авіаційних, морських та наземних сполучень.
“Україна вже відправила запит на отримання екстреного фінансування в розмірі $1,4 мільярда в рамках інструменту швидкого фінансування МВФ. Співробітники планують передати цей запит на розгляд Виконавчої ради вже наступного тижня”, – зазначається в заяві.
- Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не отримує даних від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській атомній електростанції.
- Компанія японського виробника повсякденного одягу Uniqlo, приєднавшись до невеликої групи міжнародних компаній, вирішила залишити російські магазини відкритими, хоча десятки великих світових брендів тимчасово призупинили діяльність або покинули РФ через військову агресію в Україні.
- Раніше німецький бренд спортивного одягу та взуття Adidas Originals заявив про закриття своїх магазинів у РФ, проте поки що не виходить з російського ринку.