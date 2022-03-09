Виконавча рада Міжнародного валютного фонду розгляне рішення про виділення Україні екстреного фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів за кілька днів.

Про це сповістила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Зазначається, що вторгнення рф в Україну, а також всі застосовані проти федерації санкції Заходу істотно впливають як на українську, так і світову економіку. Зокрема, зросли ціни на енергоносії та сировинні товари, включно з пшеницею та іншим зерном, через переривання імпорту зернових з України.

Також наголошується на жертвах серед мирного населення, великій кількості біженців, масштабних руйнуваннях інфраструктури, зупинці виробництва, порушенні авіаційних, морських та наземних сполучень.