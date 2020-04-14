Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про звільнення від боргу для 25 своїх бідніших країн-членів, щоб вони могли зосередити більше фінансових ресурсів на боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомила пресслужба Фонду.

“Сьогодні я рада повідомити, що наш Виконавча рада затвердила негайне полегшення тягаря заборгованості для 25 країн-членів МВФ в рамках оновленого Трастового фонду зі збереження та ліквідації наслідків катастроф (CCRT) в рамках відповіді Фонду на допомогу в протидії пандемії COVID-19”, – сказала вона.

Зокрема, борги списані з наступних країн: Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Центральноафриканська Республіка, Чад, Коморські Острови, Конго, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гаїті, Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік. Непал, Нігер, Руанда, Сан-Томе і Прінсіпі, Сьєрра-Леоне, Соломонові Острови, Таджикистан, Того і Ємен.

Георгієва також зазначила, що на даний момент фонд з подолання наслідків катастрофи налічує близько 500 млн доларів.