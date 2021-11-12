МВФ назвав дату перегляду stand-by для України

Про це повідомляється на сайті фонду.

Рада директорів МВФ розгляне питання співпраці з Україною 22 листопада. Це стосуватиметься першого перегляду програми “stand-by”.

У розкладі засідання ради директорів фонду вже міститься відповідна інформація.

Співпраця з МВФ за програмою stand-by

Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і завершального четвертого – $980 млн.