Міжнародний валютний фонд не вимагає від України прийняття рішень щодо підвищення пенсійного віку і тарифів на газ та опалення.

Про це під час засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що кошти у розмірі 2,1 мільярда доларів, які МВФ передасть Україні першим траншем, підуть на зарплати лікарям, рятувальникам, вчителям; на будівництво шкіл, лікарень, доріг; на підтримку і розвиток вітчизняного бізнесу; на забезпечення стабільності бюджету і соціальної сфери.

“Загальний об’єм такого фінансування за півтора роки – це 5 мільярдів доларів, або більше 130 мільярдів гривень, якщо брати по сьогоднішньому курсу. Це не єдині кошти, які отримає Україна від міжнародних партнерів. Також ми отримаємо макрофінансову допомогу від Європейського союзу і Світового банку. Загалом за цей та наступний рік ми очікуємо фактично 8 мільярдів доларів підтримки, які почнуться з першого траншу МВФ”, – додав Шмигаль.

За його словами, структурні маяки меморандуму з МВФ відповідають розвитку України.

“Наголошую, в меморандумі немає жодного слова про підвищення пенсійного віку, немає зобов’язань підвищувати тарифи. Більш того, МВФ розділяє нашу політику щодо тарифоутворення. Зараз в тарифах на опалення закладений фіксований тариф на газ в розмірі більше 6,5 тисяч гривень за тисячу кубометрів, а ринкова ціна майже вдвічі менша. Українці не повинні переплачувати за опалення в наступному сезоні”, – сказав прем’єр.

Зазначимо, що сам меморандум Уряд обіцяє опублікувати в п’ятницю, 12 червня.