Про це повідомляється у відповіді на запит агентства “Інтерфакс–Україна“.
“Розсудлива макроекономічна політика уряду та НБУ сприяла зміцненню економіки України“, – зазначають у фонді.
При цьому в МВФ також наголосили, що в Україні спостерігається зниження відношення державного боргу до ВВП, низький бюджетний дефіцит, а також накопичення валютних резервів.
“Все це результат цієї політики і важливі передумови для економічної стабільності і зростання“, – вважають у фонді.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Сьогодні прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.