Про це повідомляється у відповіді на запит агентства “Інтерфакс–Україна“.

“Розсудлива макроекономічна політика уряду та НБУ сприяла зміцненню економіки України“, – зазначають у фонді.

При цьому в МВФ також наголосили, що в Україні спостерігається зниження відношення державного боргу до ВВП, низький бюджетний дефіцит, а також накопичення валютних резервів.

“Все це результат цієї політики і важливі передумови для економічної стабільності і зростання“, – вважають у фонді.