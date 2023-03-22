Про це сповіщає Reuters.
Як повідомляється, угода, яку ще має ратифікувати Рада директорів МВФ, враховує шлях України до вступу до Європейського Союзу після війни. Фонд заявив, що його виконавча рада, як очікується, обговорить затвердження в найближчі тижні.
Зазначено, що основними цілями програми є підтримка економічної та фінансової стабільності в умовах “надзвичайно високої невизначеності майбутнього держави”, відновлення боргової стійкості та відновлення України на шляху до вступу в ЄС у післявоєнний період.
Також наголошено, що співробітники МВФ проінформували членів правління про угоду, яка стане найбільшим кредитним пакетом для України з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Раніше розрахунки оцінювали вартість реконструкції в сотні мільярдів доларів.
Крім того, додається, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав угоду та подякував МВФ за підтримку.
“В умовах рекордного дефіциту бюджету ця програма допоможе нам профінансувати всі критичні потреби, забезпечити макроекономічну стабільність і зміцнити нашу взаємодію з іншими міжнародними партнерами”, – прокоментував він.
Своєюч ергою, міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка відвідала Україну минулого місяця, привітала угоду після кількох місяців наполягання на тому, щоб МВФ просував новий пакет фінансування для держави.
“Амбіційна та відповідним чином обумовлена програма МВФ має вирішальне значення для підтримки зусиль України щодо реформ, у тому числі для зміцнення належного правління та подолання ризиків корупції”, – пояснила вона.
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