Після заяви голови Національного банку України Якова Смолія про відставку Міжнародний валютний фонд закликав забезпечити незалежність НБУ.

Про це заявив представник МВФ, передає агентство Reuters.

Відзначається, що Нацбанк “є центральною ланкою в багатомільярдній програмі допомоги Україні”.

“Під його (Смолія, – ред.) керівництвом Україна домоглася важливих успіхів у досягненні цінової стабільності, чітко демонструючи, що незалежний центральний банк є ключовим елементом сучасної макроекономічної політики”, – заявив представник МВФ.

“Саме тому незалежність НБУ знаходиться в центрі програми для України, яку підтримує МВФ, і тому вона повинна підтримуватися за його наступника”, – додав він.