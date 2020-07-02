Про це заявив представник МВФ, передає агентство Reuters.
Відзначається, що Нацбанк “є центральною ланкою в багатомільярдній програмі допомоги Україні”.
“Під його (Смолія, – ред.) керівництвом Україна домоглася важливих успіхів у досягненні цінової стабільності, чітко демонструючи, що незалежний центральний банк є ключовим елементом сучасної макроекономічної політики”, – заявив представник МВФ.
“Саме тому незалежність НБУ знаходиться в центрі програми для України, яку підтримує МВФ, і тому вона повинна підтримуватися за його наступника”, – додав він.
- 1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”.
- Правління Національного банку продовжить працювати попри відставку голови центробанку Якова Смолія.
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- Офіс Президента опублікував заяву після відставки голови Національного банку України Якова Смолія.
- Посли країн-членів “Великої сімки” (G7) відреагували на відставку голови Національного банку Якова Смолія та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.
- Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.