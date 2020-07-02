Про це заявив представник МВФ, передає агентство Reuters.

Відзначається, що Нацбанк “є центральною ланкою в багатомільярдній програмі допомоги Україні”.

“Під його (Смолія, – ред.) керівництвом Україна домоглася важливих успіхів у досягненні цінової стабільності, чітко демонструючи, що незалежний центральний банк є ключовим елементом сучасної макроекономічної політики”, – заявив представник МВФ.

“Саме тому незалежність НБУ знаходиться в центрі програми для України, яку підтримує МВФ, і тому вона повинна підтримуватися за його наступника”, – додав він.