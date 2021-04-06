Рада директорів Міжнародного валютного фонду повідомила, що затвердила нову схему двосторонніх угод для полегшення боргового тягаря в рамках Фонду стримування катастроф і надання допомоги (CCRT) для 28 країн-членів.

Про це йдеться на сайті МВФ.

Затвердження траншу слідує за двома попередніми траншами, схваленими 13 квітня 2020 року і 2 жовтня 2020 року, відповідно.

Третій транш дозволить зробити виплати найбіднішим і найбільш уразливим членам Фонду з 14 квітня 2021 по 15 жовтня 2021 року на суму 168 мільйонів СПЗ (спеціального права запозичення) або 238 доларів США. Цей транш повинен допомогти країнам у підтримці медичної, соціальної та економічної сфер.

У березні 2020 керуюча директорка Крісталіна Георгієва приступила до термінового збору коштів для грантів у розмірі 1 мільярда СПЗ або 1,4 мільярда доларів США для CCRT. Це дозволило б CCRT надавати фінансову допомогу на термін до двох років. На даний момент донори оголосили про внески на загальну суму близько 545 мільйонів СПЗ (774 мільйони доларів США), в тому числі від Європейського Союзу, Великої Британії, Японії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Швейцарії, Норвегії, Сінгапуру, Китаю, Мексики, Філіппін, Швеції, Болгарії, Люксембургу та Мальти.

Виконавчі директори МВФ зазначили, що пандемія COVID-19 продовжує негативно впливати на людство і економіку і що ресурси, які з’явилися за рахунок першого і другого траншів, допомогли пом’якшити наслідки пандемії.

Директори погодилися з тим, що наявних ресурсів і оголошених внесків досить для фінансування третього траншу в період з 14 квітня по 15 жовтня 2021 року. Відповідно, вони схвалили грантову допомогу в рамках CCRT для 28 членів.

Зазначається, що країни, які отримали гранти CCRT, проводять відповідну макроекономічну політику у відповідь на економічні наслідки глобальної пандемії.

Загалом допомогу отримають 28 країн, серед яких Афганістан, Ємен, Ефіопія, Того, Нігер та Буркіна-Фасо. Вони отримають як фінансування, так і списання частини боргів.