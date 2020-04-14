Про це повідомляє британське видання The Guardian.
У піврічних прогнозах МВФ повідомляється, що “велике блокування” викличе різкий спад світової економіки, який буде більш болючим, ніж банківська криза кінця 2000-х років.
В МВФ заявили, що епідемія призвела до того що глобальна економіка в цьому році скоротитися на 3%.
Очікується, що валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення — один показник рівня життя — в глобальному масштабі скоротиться на 4,2% у 2020 році: на 6,5% в розвинених країнах і на 7% в Великобританії.
- Раніше повідомлялося, що МОЗ визначило умови, при виконанні яких продуктовим ринкам дозволено відновити роботу під час карантину.
- В Україні на COVID-19 вже захворіло понад 3 тис. осіб.