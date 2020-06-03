Про це свідчать дані на сайті МВФ.
Цей орган повинен прийняти остаточне рішення по програмі.
Очікується, що відразу ж після позитивного рішення України буде перераховано перший транш в розмірі близько 1,9 млрд доларів, який надійде до державного бюджету.
Стандартні умови фінансування МВФ зазвичай передбачають виділення коштів для Нацбанку на поповнення міжнародних резервів. Однак в кризові періоди фонд виділяє Україні гроші для бюджетних витрат. Так було в кризи 2008-2009 років, а також 2014-2015 років.
- Раніше повідомлялося, що Україна очікує, що Міжнародний валютний фонд ухвалить програму Stand-By на 5 мільярдів доларів на засіданні Ради директорів 5 червня.