Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Про це свідчать дані на сайті МВФ.

Цей орган повинен прийняти остаточне рішення по програмі.

Очікується, що відразу ж після позитивного рішення України буде перераховано перший транш в розмірі близько 1,9 млрд доларів, який надійде до державного бюджету.

Стандартні умови фінансування МВФ зазвичай передбачають виділення коштів для Нацбанку на поповнення міжнародних резервів. Однак в кризові періоди фонд виділяє Україні гроші для бюджетних витрат. Так було в кризи 2008-2009 років, а також 2014-2015 років.