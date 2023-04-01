Вчора, 31 березня, Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України з фінансуванням в розмірі 15,6 млрд доларів.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

Очікується, що перший транш від фонду Україна може отримати вже найближчим часом. А його обсяг складатиме близько 2,7 млрд доларів США прямого бюджетного фінансування.

Програма включає два етапи. На першому етапі, що запланований на 2023-24 роки, увага буде зосереджена на впровадженні надійного бюджету на 2023 рік та збільшенні мобілізації доходів, зокрема шляхом уникнення заходів, які можуть зменшити податкові надходження.

У відомстві пояснили, що перший етап також передбачає зниження інфляції та утримання обмінного курсу, в тому числі за допомогою підтримки відповідних валютних резервів. Крім того, очікуються заходи щодо сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, включно з підготовкою глибшої оцінки стану банківського сектора, а також продовженням сприяння незалежності НБУ.

Своєю чергою, уряд України зобов’язується підтримувати та продовжувати реформи щодо зміцнення системи управління та боротьби з корупцією, у тому числі шляхом внесення змін до законодавства.

Під час другого етапу програми буде зроблено фокус на реформах, які допоможуть максимально ефективно підтримувати післявоєнне відновлення та реконструкцію, а також допоможуть Україні імплементувати необхідні заходи на шляху до євроінтеграції. Довгострокове зростання економіки також є одним з пріоритетів другого етапу програми EFF.

За даними Мінфіну, планується, що під час другого етапу Україна повернеться до довоєнних меж політики, зокрема, до гнучкого обмінного курсу та таргетування інфляції. Водночас буде зосереджено увагу на впровадженні суттєвих структурних реформ у фіскальній політиці для стабілізації середньострокових надходжень шляхом впровадження стратегії національних доходів.

Отже, уряд України зобов’язується: зміцнювати політики, які підтримують фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність. А також підтримувати економічне відновлення з одночасним покращенням управління та зміцненням інституцій задля сприяння довгостроковому зростанню на шляху післявоєнної відбудови України та її євроінтеграції.