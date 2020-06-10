Про це повідомили в прес-службі Фонду.

“Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила сьогодні 18-місячну резервну угоду для України з доступом до 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів США)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що затвердження програми дозволяє МВФ негайно виділити Україні близько 2,1 мільярда доларів США. Інша частина буде розділена на чотири транші.

У МВФ зазначили, що нова програма спрямована на те, щоб допомогти Україні впоратися з проблемами пандемії COVID-19, “зберігаючи при цьому досягнення і просуваючи невеликий набір ключових структурних реформ, щоб гарантувати, що Україна готова продовжити зростати, коли криза мине” .

Політика в рамках нової домовленості, як повідомили у Фонді, буде зосереджена на чотирьох пріоритетах:

пом’якшення економічних наслідків кризи, в тому числі шляхом підтримки домашніх господарств і підприємств;

забезпечення постійної незалежності Нацбанку України і гнучкого обмінного курсу;

забезпечення фінансової стабільності при відшкодуванні витрат за банківськими рішенням;

просування ключових заходів управління та боротьби з корупцією;

Нагадаємо, Національний банк України очікував затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни.

Своєю чергою Фонд очікував виконання Україною деяких умов, зокрема, прийняття закону про ринок землі і закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, зокрема, націоналізованого “ПриватБанку”.

У березні парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойский”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їх ексвласникам.

До другого читання до документа подано понад 16 тисяч правок. 13 травня Верховна Рада України розглянула за спеціальною процедурою та ухвалила законопроєкт в другому читанні та в цілому.