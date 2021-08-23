У понеділок, 23 серпня, набуло чинності рішення Міжнародного валютного фонду про розподіл спеціальних прав запозичення на рекордні 650 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

На сайті МВФ повідомляється, що кошти розповсюджуються по країнах пропорційно їх частці квот у МВФ. Як уточнили в МВФ, близько 275 млрд доларів США надійдуть країнам з ринком, що формується, і країнам, що розвиваються (зокрема з низьким рівнем доходу).

Україна без умов та зобов’язань отримає 1,928 млрд СПЗ, або 2,7 млрд доларів.

Як зазначила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, “це найбільший розподіл спеціальних прав запозичення в історії МВФ”.

“Найбільший в історії розподіл спеціальних прав запозичення – близько 650 млрд доларів США – набуває чинності сьогодні. Цей розподіл є суттєвим додатковим стимулом для світу і, якщо його використати з розумом, унікальною можливістю подолати цю безпрецедентну кризу. Розподіл СПЗ забезпечить глобальну економічну систему додатковою ліквідністю, поповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від більш дорогих внутрішніх чи зовнішніх запозичень”, – заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

Вона підкреслила, що спеціальні права запозичення – цінний ресурс, але рішення про їх використання залежить від країн-членів. Вона висловила сподівання, що ці рішення будуть розумними та продуманими.

Не отримають гроші Венесуела, М’янма та Афганістан – співпраця з цими країнами призупинена через нелегітимність їх правлячих режимів.

Перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Міжнародний валютний фонд перерахував $1,9 млрд для України.

“Сьогодні 1.9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава Україні”, – написала вона.

Довідка: Спеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується Міжнародним Валютним Фондом (МВФ). Існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.

Варто уточнити, що паралельно Україна веде переговори з МВФ щодо поточної програми співробітництва stand-by.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн. Поки що наступні транші виділені не були.

Виділення коштів у понад 2,7 млрд доларів для України до програми stand-by стосунку не мають.