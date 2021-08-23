Про це повідомляється на сайті МВФ.
На сайті МВФ повідомляється, що кошти розповсюджуються по країнах пропорційно їх частці квот у МВФ. Як уточнили в МВФ, близько 275 млрд доларів США надійдуть країнам з ринком, що формується, і країнам, що розвиваються (зокрема з низьким рівнем доходу).
Україна без умов та зобов’язань отримає 1,928 млрд СПЗ, або 2,7 млрд доларів.
Як зазначила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, “це найбільший розподіл спеціальних прав запозичення в історії МВФ”.
“Найбільший в історії розподіл спеціальних прав запозичення – близько 650 млрд доларів США – набуває чинності сьогодні. Цей розподіл є суттєвим додатковим стимулом для світу і, якщо його використати з розумом, унікальною можливістю подолати цю безпрецедентну кризу. Розподіл СПЗ забезпечить глобальну економічну систему додатковою ліквідністю, поповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від більш дорогих внутрішніх чи зовнішніх запозичень”, – заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
Вона підкреслила, що спеціальні права запозичення – цінний ресурс, але рішення про їх використання залежить від країн-членів. Вона висловила сподівання, що ці рішення будуть розумними та продуманими.
Не отримають гроші Венесуела, М’янма та Афганістан – співпраця з цими країнами призупинена через нелегітимність їх правлячих режимів.
Перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Міжнародний валютний фонд перерахував $1,9 млрд для України.
“Сьогодні 1.9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава Україні”, – написала вона.
Довідка: Спеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується Міжнародним Валютним Фондом (МВФ). Існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.
Варто уточнити, що паралельно Україна веде переговори з МВФ щодо поточної програми співробітництва stand-by.
Як відомо, Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.
Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн. Поки що наступні транші виділені не були.
Виділення коштів у понад 2,7 млрд доларів для України до програми stand-by стосунку не мають.
- В лютому 2021 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by поки що не ухвалила.
- В лютому голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року чекає отримати 2,2 мільярда доларів трьома траншами від Міжнародного валютного фонду.
- В травні очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомляв, що МВФ очікує від України на розблокування великої приватизації, проведення антикорупційної та судової реформи.
- Згідно з заявою від 10 червня, Міжнародний валютний фонд бачить прогрес у перемовинах з Україною, але для перегляду програми “потрібно більше”.
- 14 червня Володимир Зеленський заявив, що з боку Міжнародного валютного фонду є несправедливим висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав.
- У Мінфіні назвали три головні вимоги МВФ для надання Україні наступного траншу.