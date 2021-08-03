Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділить рекордні 650 млрд доларів США на підтримку світової економіки. Частину з цих коштів отримає і Україна.

Про розподіл коштів поінформували в пресслужбі МВФ.

Так, Рада керуючих МВФ 2 серпня затвердила розподіл спеціальних прав запозичення (SDR) на підтримку світової економіки на суму, еквівалентну $650 млрд.

Як зазначила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, “це найбільший розподіл спеціальних прав запозичення в історії МВФ”.

“Це історичне рішення – найбільший розподіл SDR в історії МВФ і стимул для світової економіки під час безпрецедентної кризи. Розподіл SDR послужить на благо всіх держав-членів, допоможе задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки. Воно особливо допоможе нашим найбільш вразливим державам-членам, які намагаються впоратися з впливом кризи COVID-19”, – наголосила Георгієва.

Загальний розподіл SDR набуде чинності 23 серпня. Цього дня кошти переведуть країнам-членам МВФ пропорційно їхнім квотам у Фонді.

Як уточнили в МВФ, близько 275 млрд доларів США надійдуть країнам з ринком, що формується, і країнам, що розвиваються (зокрема з низьким рівнем доходу).

“Ми також будемо продовжувати активно працювати з нашими державами-членами з метою пошуку прийнятних шляхів добровільної передачі SDR від багатших членів біднішим і більш вразливим країнам-членам, з тим щоб допомогти їм у відновленні після пандемії і досягненні стабільного і стійкого зростання”, – зазначила Георгієва.

Як поінформував у Facebook заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован, наша країна в рамках цієї програми отримає транш в 2,7 млрд доларів вже до кінця літа. За його словами, Україна повинна отримати ці кошти “безоплатно та безумовно”.

“Ввечері 2 серпня керуючі МВФ більшістю голосів фінально затвердили алокацію СПЗ на 650 млрд доларів, з яких Україна безоплатно та безумовно отримає понад 2,7 млрд доларів. Саме розміщення пройде 23 серпня… Це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності”, – зазначив Рашкован.

Про те, що Україна має отримати понад 2,7 млрд доларів від МВФ, поінформували і в Офісі президента Володимира Зеленського. Там заявили, що це сталося “після телефонної розмови президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка відбулася минулого тижня”.

В ОПУ також зауважили, що “Україна отримає від МВФ понад 2,7 млрд доларів США безоплатно та без жодних додаткових умов”.

“Відповідне рішення ухвалила Рада керівників МВФ за пропозицією Крісталіни Георгієвої задля допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. Всього між країнами буде розподілено спеціальні права запозичення (СПЗ) на суму 650 млрд доларів США”, – зазначили в ОПУ.

Очікується, що Україна отримає транш у понад 2,7 млрд доларів 23 серпня.

Варто уточнити, що паралельно Україна веде переговори з МВФ у рамках поточної програми співробітництва stand-by.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн. Поки що наступні транші виділені не були.

Виділення коштів у понад 2,7 млрд доларів для України до програми stand-by стосунку не мають.