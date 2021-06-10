Міжнародний валютний фонд бачить прогрес в перемовинах з Україною, але для перегляду програми "потрібно більше".

Про це на брифінгу 10 червня заявив офіційний представник МВФ Джеррі Райс.

“Як ви знаєте, триває перший огляд в рамках програми stand-by від МВФ, схваленої нашою виконавчою радою. Це була угода на п’ять мільярдів доларів. Отже, ми залишаємося, я повинен сказати, у тісному зв’язку з українською владою щодо прогресу в завершенні першого огляду. Це означає обговорення реалізації політики і реформ в цій програмі, про які ми вже говорили. У мене немає подробиць щодо конкретних питань”, — зазначив Райс.

Він акцентував, що програма спрямована на посилення управління Національним банком, що охоплює поліпшення законодавчої та нормативної бази для банківського нагляду і врегулювання, заходи щодо скорочення середньострокового бюджетного дефіциту тощо.

“Крім того, обговорюються питання розробки і зміцнення системи протидії корупції і судової системи. Отже, у нас були ці обговорення, вони тривають, ми продовжуємо брати участь. Деякий прогрес був досягнутий, але до завершення цього першого огляду необхідно ще більше”, — сказав представник Фонду.

Україна та МВФ

Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн. Поки що наступні транші виділені не були.

В лютому 2021 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by поки що не ухвалила. Тодішній міністр економіки Сергій Марченко акцентував, що місія МВФ не завершилася без результату.