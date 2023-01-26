Про це повідомляє Bloomberg.
Чи буде програма реалізована, залежить від низки умов, включаючи схвалення країн G7, донорів і кредиторів України, які забезпечують прийнятність боргу країни. План також вимагатиме внесення змін до правил кредитування МВФ, щоб фонд міг надавати позики країні, котра зазнала руйнувань внаслідок війни.
Водночас уряду в Києві необхідно вжити низку заходів, окрім успішного завершення чотиримісячного безготівкового кредиту МВФ.
У разі схвалення три-чотирирічна програма — загальною вартістю від 14 до 16 мільярдів доларів — передбачатиме виплату від 5 до 7 мільярдів доларів у перший рік.
Є надія, що план буде узгоджено до кінця березня, а перший транш надійде вже у квітні. Також очікується, що це допоможе збільшити фінансову підтримку країни з боку державних і приватних кредиторів.
МВФ “зберігає тісну співпрацю” з Україною, йдеться у заяві фонду у відповідь на запитання Bloomberg, додаючи, що співпраця “може прокласти шлях до повноцінної програми”.
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