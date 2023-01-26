Міжнародний валютний фонд вивчає багаторічний пакет допомоги для України на суму у 16 мільярдів доларів, щоб покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування, поки Київ дає відсіч російським військам.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чи буде програма реалізована, залежить від низки умов, включаючи схвалення країн G7, донорів і кредиторів України, які забезпечують прийнятність боргу країни. План також вимагатиме внесення змін до правил кредитування МВФ, щоб фонд міг надавати позики країні, котра зазнала руйнувань внаслідок війни.

Водночас уряду в Києві необхідно вжити низку заходів, окрім успішного завершення чотиримісячного безготівкового кредиту МВФ.

У разі схвалення три-чотирирічна програма — загальною вартістю від 14 до 16 мільярдів доларів — передбачатиме виплату від 5 до 7 мільярдів доларів у перший рік.

Є надія, що план буде узгоджено до кінця березня, а перший транш надійде вже у квітні. Також очікується, що це допоможе збільшити фінансову підтримку країни з боку державних і приватних кредиторів.

МВФ “зберігає тісну співпрацю” з Україною, йдеться у заяві фонду у відповідь на запитання Bloomberg, додаючи, що співпраця “може прокласти шлях до повноцінної програми”.