Зі сторінки Міністерства внутрішніх справ вносять до "чорного списку" користувачів, котрі нагадують про вбивство 5-річного Кирила Тлявова патрульними у Переяславі.

Про це повідомляють #Букви.

Вдень 5 липня на сторінках МВС України та очільника відомства Арсена Авакова з’явилися ідентичні дописи. Вони присвячені 2-річному хлопчикові Богдану Уніченку. Він вийшов з подвір’я своєї родини в селищі Іванків 14 квітня і зник. Наступної доби його знайшли поліціянти.

Ця, здавалося б, позитивна історія, викликала хвилю обурення. Користувачі соцмереж масово висловлюють своє невдоволення і нагадують про вбивство у Переяславі 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Нагадаємо, Кирило Тлявов загинув внаслідок дій двох патрульних поліціянтів Івана Приходька та Володимира Петровця в травні 2019 року. Підозрювані та невстановлені особи розмістили мішені на території двору і стріляли по ним, під час чого хлопчика було смертельно поранено. Вирок у цій справі досі не винесено.

Користувачі акцентують: поліції не варто вихвалятися такими перемогами, допоки в країні не подолано поліційне свавілля. Вони залишають під дописами Авакова та МВС повідомлення із фотографіями Кирила Тлявова:

Замість відповіді на численні згадки про Кирила Тлявова, зі сторінка МВС почали вносити до “чорного списку” тих, хто писав про нього у коментарях.

Забанили і тих, хто засуджував таку поведінку.

Жартівливий акаунт “out of context Ukraine” також опублікував скріншот із написом “MVS_UA заблокував(ла) тебе”. Користувачі жартома називають його скріншотом дня.

Масове блокування користувачів не допомогло МВС України зробити коментарі про Кирила Тлявова недоступними для інших. До того ж це тільки зробило дискусію ще активнішою.

Щоправда, і на критику через блокування користувачів в МВС не відповідають.