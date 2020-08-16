Міністерство внутрішніх справ (МВС) Білорусі повідомило, що в суботу, 16 серпня, затримало двох чоловіків і жінку. Їх підозрюють у вибуху саморобного пристрою біля універмагу "Беларусь".

Про це повідомляє пресслужба МВС Білорусі.

“Учора в Мінську приблизно о 17.00 на лінію “102” надійшло повідомлення від громадян: поруч з універмагом “Беларусь” невідомі підірвали саморобний вибуховий пристрій. Першим на місце події прибув наряд групи затримання Заводського відділу департаменту охорони”, – йдеться в повідомленні.

У МВС розповіли, що один з очевидців бачив компанію із двох чоловіків і жінки, які після вибуху втекли у прилеглі двори.

Повідомляють, що один із підозрюваних активно пручався під час затримання.

“Один із них, 1968 року народження, чинив активний спротив міліціонеру-водію. Він завдав йому кілька ударів по голові, поваливши на землю, намагався вичавити очі”, – зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.