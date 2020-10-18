Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що вчора на мітингах проти чинної влади були затримані 58 осіб. При цьому у відомстві повідомили, що всього на ходи вийшли 400 осіб.

Про це повідомила прессекретар Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram.

“В обласних і районних центрах опозиційно налаштовані громадяни в основному збиралися в спальних районах на дворових територіях під виглядом проведення “чаювання” та спільних суботників. За порушення законодавства про масові заходи на території республіки затримано 58 громадян”, – повідомила Чемоданова.

За її словами, всього на вісім протестних акцій, які пройшли в Мінську, Бресті, Вітебську та Светлогорске вийшли близько 400 осіб.

У той же час, за даними незалежного правозахисного центру “Вясна”, тільки в Мінську було затримано близько 50 осіб. У списку затриманих, який опублікували правозахисники, є і журналісти.

Згідно з повідомленнями в Telegram-каналі “Білоруської асоціації журналістів”, білоруська міліція затримала репортерів TUT.by, “БелаПАН”, Onliner.