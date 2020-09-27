У Білорусі в суботу, 26 вересня, правоохоронці затримали 150 учасників акцій протесту, з них під вартою до сих пір знаходяться 116 осіб.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі.

У відомстві заявили, що загальна кількість учасників протестних акцій по всій країні – близько 300 осіб.

“Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 150 громадян. До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих оселені 116”, – йдеться в повідомленні.