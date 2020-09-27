Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі.
У відомстві заявили, що загальна кількість учасників протестних акцій по всій країні – близько 300 осіб.
“Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 150 громадян. До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих оселені 116”, – йдеться в повідомленні.
- Білоруська редакція “Радіо Свобода” повідомляла, що у суботу, 26 вересня, в Мінську (Білорусь) пройшов черговий жіночий марш, учасники якого протестували проти офіційних підсумків президентських виборів і порушень прав людини. Захід закінчився масовими затриманнями.
- Днями в Мінську в Палаці незалежності пройшла офіційна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Це шоста за рахунком. Білоруські військовослужбовці після церемонії інавгурації присягнули на вірність народу і президенту.
- Ряд країн відмовилися визнати Олександра Лукашенка легітимним президентом. Серед них: США, Велика Британія, Канада, країни Евросоюзу.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою держави.
- Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка в Білорусі активізувалися протести. Мітинги проходили в більшості міст країни, учасників розганяли силою.