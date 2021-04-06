У Міністерстві внутрішніх справ проінформували Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації про незаконність рішення Печерського суду про блокування 12 видань, зокрема "Апостроф", "Главком", "Голос" тощо.

Про це йдеться в листі заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка голові комісії Олександру Животовському, опублікованому на сайті НКРЗІ.

Як повідомлялося раніше, 18 лютого суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва за позовом колишнього керівника “Спецтехноекспорту” Павла Барбула ухвалила рішення про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності доменних імен 12 видань, зокрема “Апостроф”, “Главком”, “Голос” та інші ЗМІ. Доступ до цих сайтів на території України було заблоковано.

Геращенко, коментуючи це рішення в листі, зазначив, що громадяни “використовуючи недосконалість законодавства та судової системи […] доволі успішно ініціюють розгляд у судах та прийняття неправомірних рішень у своїх корисних інтересах”.

Заступник міністра звернув увагу на те, що Барбул, відповідно до ст. 171 КПК України, не мав права подавати клопотання про арешт майна, а суд відповідно не мав права розпочинати розгляд, а винесена ним ухвала є “неналежною”.

Геращенко також зауважив, що кримінальне провадження щодо порушення журналістами недоторканності приватного життя Барбула, відкрите 4 грудня 2020 року, було закрито 10 березня у зв’язку з відсутністю складу злочину.

21 березня, зазначив Геращенко, через закриття кримінального провадження, Печерське управління поліції направило лист до НКРЗІ з проханням припинити виконання будь-яких рішень слідчого, прокурора та слідчого судді, прийнятих в рамках кримінального провадження.

Однак на той момент слідчий не знав про ухвалу Печерського суду про арешт, зауважив заступник міністра.

Геращенко також пояснив, що рішення про арешт майна може бути оскарженим, а арешт скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді