Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що МВС ініціюватиме підключення всіх камер спостереження до системи “Безпечна країна“.

Про це повідомила пресслужба відомства.

За словами Монастирського, вже десятий день триває розслідування замаху на вбивство першого помічника президента України Сергія Шефіра, хоч відпрацьовані всі першочергові слідчі дії, але справа рухалася б швидше, аби по всій Україні працювала система “Безпечна країна“.

“Розслідування замаху на вбивство помічника президента Сергія Шефіра триває 10-й день. Висновки робити зарано. Наразі вивчають відеозаписи з приватних відеокамер. І це одне з питань, яке буде підіймати МВС – якби всі камери були під’єднанні до системи “Безпечна країна“, відпрацювання у кримінальному провадженні проходило б швидше“,- заявив міністр.

Він також додав, що правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу поруч з місцем злочину. Зброю поки що не знайдено.

“Розслідування триває. Сподіваюся, незабаром будуть результати”,- сказав Монастирський.