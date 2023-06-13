У межах благодійної акції "Діти-герої" відзначили нагородами за мужність та відвагу вісьмох українських дітей, які постраждали під час повномасштабної війни. Серед них спортсмени, митці та ті, хто від 24 лютого допомагали Силам оборони.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ.

“Благодійна акція “Діти-герої” відбулася вже вдруге в Україні. Її мета – відзначити та віддати належну шану дітям-героям, які виявили мужність, відвагу у небезпечних ситуаціях. Дітлахи, які стали лауреатами акції, постраждали від російської агресії, але продовжують усіма силами підтримувати Україну та наближати її перемогу”, – пояснили організатори.

Зокрема нагородили Олександру Паскаль, чемпіонку-гімнастку з Чорноморська. Дівчина втратила ногу внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Після реабілітації вона повернулась до тренувань з художньої гімнастики. Нині спортсменка виступає з протезом та мріє виграти Олімпійське золото.

10-річний Микита Савічев з міста Суми та 12-річний полтавець Олександр Дем’яненко допомогли врятувати менших братів та сестер з вогняної пастки, поки до їхнього будинку поспішали рятувальники.

Митець Арсен Аджубей з Білої Церкви, який має аутизм, допомагає ЗСУ. Дитина малює картини та продає їх разом з батьками, скеровуючи усі кошти на потреби армії.

7-річна виконавиця Соломія Реут грає на сопілці у Дніпрі. Дівчинка збирає гроші на ЗСУ. Їй вдалося закрити вже не один збір.

“Соломійка зізнається, що хоче не лише допомогти ЗСУ, де до речі нині її тато, а й популяризувати гру на сопілці”, – підкреслили у МВС.

17-річний Валентин Чорний з Київщини на початку повномасштабного вторгнення приєднався до бійців Державної прикордонної служби. Він запропонував їм свою допомогу, провівши з ними 168 днів. Юнак допомагав копати окопи та слідкувати за ситуацією навколо. За його словами, він з дитинства мріяв стати військовим.

Костя Орєхов з Великої Димерки (Київська область) під час падіння хвоста ракети “Ураган” вивів у безпечне місце дідуся та бабусю. Він врятував їх від завалу будинку.

9-річний Богдан Печений з Бахмута дізнався, що його батьки загинули в центрі рідного міста через російський снаряд у жовтні 2022 року. Хлопець не повірив у втрату. Він самотужки вночі на велосипеді помчав на місце їхньої гибелі, здолавши відстань під свистом куль та приїхав в один з найнебезпечніших районів, щоб попрощатися з вітчимом та вагітною мамою. Дитина мріє стати захисником України.

Усі учасники отримали пам’ятні подарунки, зокрема від Ради Європи та Представництва Вільної держави Баварії в Україні. Також їм надали сертифікати на відпочинок у мовному таборі в Карпатах, де з ними не лише відпочиватимуть на природі, а й займатимуться англійською.