Про це в етері телемарафону повідомив очільник МВС Денис Монастирський.
За його словами, навіть у тих областях, де не ведуться активні бойові дії, зберігається небезпека, тому скасовувати обмеження щодо вільного перебування на вулиці поки зарано.
Як зауважив міністр, комендантська година повністю себе виправдала і допомагає запобігти проникненню диверсантів, зокрема у центральні та західні регіони України.
“Тому моє особисте бачення, що нам ще належить певний час жити з комендантською годиною”, – наголосив Монастирський.
- Нагадаємо, що у Києві та області комендантська година тепер буде розпочатися пізніше. На вулиці відтепер можна виходити з 05:00.