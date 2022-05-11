Міністерство внутрішніх справ поки не буде скасовувати комендантську годину у жодному з українських регіонів. У відомстві вважають, що ще зарано ухвалювати таке рішення.

Про це в етері телемарафону повідомив очільник МВС Денис Монастирський.

За його словами, навіть у тих областях, де не ведуться активні бойові дії, зберігається небезпека, тому скасовувати обмеження щодо вільного перебування на вулиці поки зарано.

Як зауважив міністр, комендантська година повністю себе виправдала і допомагає запобігти проникненню диверсантів, зокрема у центральні та західні регіони України.

“Тому моє особисте бачення, що нам ще належить певний час жити з комендантською годиною”, – наголосив Монастирський.