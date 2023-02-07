Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Скасувала гриф комісія з питань роботи зі службовою інформацією в апараті Міністерства внутрішніх справ України.

Документи, де йдеться про репресивні органи, зобов’язані надавати та оприлюднювати згідно з Законом України “Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років”. Розпорядникам архівної інформації заборонено віднесення архівної інформації репресивних органів до службової інформації.

“Метою цього закону є забезпечення відкритості архівної інформації репресивних органів та заборона обмеження доступу до неї. Тож документи репресивних органів мають бути доступними для громадськості, в тому числі шляхом розміщення на офіційних вебсайтах”, – додав директор Департаменту документообігу та контролю Іван Сопіга.

Документи зберігаються у фондах Галузевого державного архіву. В архівах містяться ешелонні списки жителів Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської області.

Також комісія ухвалила рішення рекомендувати Галузевому державному архіву МВС продовжити роботу стосовно перегляду архівних справ з метою виявлення подібної інформації та донесення її до відома громадськості.