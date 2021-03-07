Про це заявив голова МВС країни Александар Вулін, повідомляє газета Danas.

“МВС отримало неспростовні докази того, що стосовно президента і його родини велася прослушка. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 1572 випадки прослуховування телефонних розмов”, – заявив міністр.

За його словами, в організації прослуховування були задіяні окремі високопоставлені чиновники міністерства.

Крім самого Вучича, прослуховували також його брата Андрія, батька Анджелка і сина Данила.

До цього Вулін заявляв про прослуховування сербського президента на початку травня 2020 року. Точну причину він тоді не назвав, але натякнув, що це може бути пов’язано з боротьбою Вучича з організованою злочинністю.