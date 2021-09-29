Колишній заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко координуватиме захист бізнесу в Міністерстві внутрішніх справ.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

Міністерство внутрішніх справ створило Офіс з питань захисту бізнесу для “більш ефективної комунікації в справі захисту підприємців”.

За словами Монастирського, новий офіс боротиметься з контрабандою та корупцією у правоохоронній сфері, з контрафактною продукцією, порушенням авторських прав та нелегальним ринком.

Координуватиме цим Офісом колишній заступник Арсена Авакова, а тепер – радник Монастирського – Антон Геращенко.

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Крім Геращенка до складу Офісу ввійде перший заступник міністра Євгеній Єнін (як “відповідальний за захист бізнесу”). Від Нацполіції увійдуть голова НПУ Ігор Клименко та заступник керівника Головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв.

“Загальний контроль за роботою цієї структури лишаю за собою”, — сказав Монастирський.

Деталей щодо додаткового фінансування та кількості людей в штаті не розкрили.