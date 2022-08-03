Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція України у партнерстві з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) презентували мобільний додаток для жінок, які постраждали від домашнього насильства або перебувають у групі ризику. Назву додатка не розголошують задля безпеки жінок, які ним користуватимуться. Дізнатися подробиці щодо назви та встановлення можна, зателефонувавши на гарячу лінію 116-123.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Проєкт реалізовано за підтримки Посольства Великої Британії в межах “Партнерства Біарриц”, до якого Україна приєдналася з ініціативи Олени Зеленської.

Передбачається, що додаток полегшить отримання допомоги для тих жінок, які не мають змоги зателефонувати в поліцію через фізичні особливості, тотальний контроль особистого життя або відсутність коштів на рахунку.

Основною його перевагою є прямий зв’язок із поліцією через кнопку SOS, без дзвінка на 102 та з автоматичним визначенням місця перебування постраждалої за допомогою геолокації.

У пресслужбі зауважили, що в Україні кожна п’ята жінка стикалася з домашнім насильством. Після початку повномасштабної війни проблема насильства над жінками стала, на жаль, ще більш прихованою.

Концепція додатка робить його цілком непримітним для кривдника, що дає змогу постраждалій без остраху встановити та використовувати застосунок на своєму смартфоні. Зовнішній інтерфейс розробки замасковано під звичайний додаток. Кнопку виклику поліції, корисну інформацію та контакти інших служб допомоги у випадках домашнього або гендерно зумовленого насильства можна знайти лише у прихованому інтерфейсі, доступ до якого має виключно власниця смартфона.

Мобільний додаток створено у партнерстві з Фондом ООН у галузі народонаселення та за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Завантажити його можна і в Google Play, і в App Store.

Міністерство внутрішніх справ та Фонд ООН у галузі народонаселення планують поширення інформації про додаток серед тих жінок, яким він потрібен, з повагою до їхньої безпеки та конфіденційності.