Про це повідомляє пресслужба відомства.
“З метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19 і на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211” Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 “прийом громадян в Міністерстві внутрішніх справ тимчасово призупинений на невизначений термін”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що звернення громадян прийматимуться на електронну поштову адресу. Також письмові звернення можна подати через поштову скриньку, розташовану на території КПП №1 (Центральний вхід МВС).
- Станом на 29 жовтня в Україні підтверджено понад 7,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.