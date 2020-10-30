У зв'язку з поширенням COVID-19 Міністерство внутрішніх справ України тимчасово припиняє прийом громадян.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“З метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19 і на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211” Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 “прийом громадян в Міністерстві внутрішніх справ тимчасово призупинений на невизначений термін”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звернення громадян прийматимуться на електронну поштову адресу. Також письмові звернення можна подати через поштову скриньку, розташовану на території КПП №1 (Центральний вхід МВС).