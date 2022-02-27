Російські пропагандисти поширюють відео, де нібито нацгвардійці несуть спільну службу із російськими військовими. На поставному відео показали, що українські гвардійці самі здалися без бою, проте ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

У день початку повномасштабного наступу 24 лютого військовослужбовці Нацгвардії не відкривали вогонь і не вели бій. Оскільки вони могли створити загрозу та порушити статі конвенції МАГАТЕ, відповідно до яких атомні електростанції, як ЧАЕС, не є об’єктами військової агресії. Однак РФ погрожувала мінуванням і підривами окремих об’єктів інфраструктури важливого ядерного об’єкта у Прип’яті.

Нацгвардійці на ЧАЕС забезпечували охорону об’єкту, тому стали ціллю для російських пропагандистів. Закадровий голос розповідає про нібито “добровільну здачу гвардійців”.

“Відеоряд – це люди в іншій формі, персонал ВОХР (воєнізованої охорони). Ці люди не є військовослужбовцями НГУ і судячи з відео навіть за віком не відповідають вимогам, за якими проходить відбір у підрозділи НГУ, які охороняють АЕС”, — зазначили у повідомленні.

Зазвичай у ВОХР працюють люди пенсійного віку, а не дорослі, як просувала російська сторона. Також у пропагандистському сюжеті лише створюють візуалізацію несення служби на АЕС, яка не відповідає дійсності.