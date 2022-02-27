Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
У день початку повномасштабного наступу 24 лютого військовослужбовці Нацгвардії не відкривали вогонь і не вели бій. Оскільки вони могли створити загрозу та порушити статі конвенції МАГАТЕ, відповідно до яких атомні електростанції, як ЧАЕС, не є об’єктами військової агресії. Однак РФ погрожувала мінуванням і підривами окремих об’єктів інфраструктури важливого ядерного об’єкта у Прип’яті.
Нацгвардійці на ЧАЕС забезпечували охорону об’єкту, тому стали ціллю для російських пропагандистів. Закадровий голос розповідає про нібито “добровільну здачу гвардійців”.
“Відеоряд – це люди в іншій формі, персонал ВОХР (воєнізованої охорони). Ці люди не є військовослужбовцями НГУ і судячи з відео навіть за віком не відповідають вимогам, за якими проходить відбір у підрозділи НГУ, які охороняють АЕС”, — зазначили у повідомленні.
Зазвичай у ВОХР працюють люди пенсійного віку, а не дорослі, як просувала російська сторона. Також у пропагандистському сюжеті лише створюють візуалізацію несення служби на АЕС, яка не відповідає дійсності.
- Нагадаємо, Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про фактичну втрату контролю над ядерними і радіаційними об’єктами у зоні відчуження, а також про збільшення рівня радіації внаслідок захоплення 24 лютого 2022 року військами Російської Федерації території зони Чорнобильської АЕС.
- 24 лютого російські окупаційні війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію.
- Російські та українські війська боролися за контроль над Чорнобильською АЕС. Західні військові аналітики стверджують, що, захоплюючи Чорнобиль, Росія просто використовує найшвидший шлях вторгнення з Білорусі, союзника Москви, до Києва.
- Також Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про орієнтовні втрати загарбника станом на 27 лютого. Армія РФ продовжує зазнавати великих втрат особового складу та техніки.