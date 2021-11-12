Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що "нормальний кордон" між Україною та Росією, а також Україною і Білоруссю відсутній, і що 10 ділянок будуть особливо охоронятися через можливість підходу мігрантів з Білорусі.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає. І це наша загальна задача, задача всього Уряду, президента, суспільства, бо це будується за податки громадян, – наступного року збудувати кордон між Україною і Росією, між Україною і Республікою Білорусь. Мова йде про понад тисячу кілометрів державного кордону”, – сказав Монастирський.

Він зазначив, що наразі визначено 10 ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України.

“Саме там у першу чергу будуть посилюватися прикордонники Національною гвардією та Національною поліцією. Крім того, основний меседж – це консолідація всіх зусиль”, – додав очільник МВС.

Монастирський також додав, що на засіданні РНБО йшлося і про підрозділи територіальної оборони, які в разі потреби будуть залучатися до захисту кордону. Крім цього, він зазначив, що в точках можливого загострення є сенс провести навчання з територіальної оборони.

Також, за словами міністра, він дав вказівку – підняти всі громадські формування з охорони громадського порядку біля українського-білоруського кордону, які повинні пройти відповідні навчання.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі сотні мігрантів прямують до польського кордону у супроводі силовиків. Польська сторона наголосила, що Білорусь і Росія ведуть проти країн Заходу гібридну та інформаційну війну, використовуючи для цього нелегальних мігрантів.

9 листопада дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі. Їх затримали і повернули назад польські прикордонники.