Міністерство внутрішніх справ закликало українців довіряти лише офіційним повідомленням органів влади та повідомляти про фейки щодо коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Шановні громадяни, просимо вас використовувати лише офіційні повідомлення органів влади! Змушені констатувати, що наразі інформаційно-аналітичні підрозділи департаменту кіберполіції фіксують різке збільшення випадків розповсюдження різноманітних чуток та неправдивої інформації у зв’язку із введенням у державі режиму карантину для боротьби з особливо небезпечною коронавірусною інфекцією”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ті, хто розповсюджує фейки в таких умовах, мають на меті поширення паніки та дестабілізацію ситуації.

Фейки, чутки та відверта неправда має різноманітний характер: починаючи від фейку про розпилення вночі дезінфікуючих засобів із гелікоптерів над спальними районами великих міст і завершуючи забороною прогулянок із дітьми вулицями Києва під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності.

“Просимо вас критично ставитися до таких чуток та повідомляти департаменту кіберполіції Національної поліції України про їх поширення за електронною адресою [email protected] та телефоном – 0442900110 для встановлення джерел їх поширення та притягнення до відповідальності осіб, котрі поширюють завідомо неправдиву інформацію”, – наголосили в МВС.

Крім того, у пресслужбі додали, що з питань, що стосуються порядку організації карантинних заходів та відповідальності за їх порушення, офіційна інформація буде розповсюджуватися виключно офіційними каналами через Інтернет-портали Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ.