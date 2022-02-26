Народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв піймав російського диверсанта у Києві.

Про це розповіла його колега, народна депутатка України Ірина Геращенко.

За словами Володимира Ар’єва, незнайомець ловив автомобілі, які б його підвезли. І йому не пощастило натрапити на нардепа.

Незнайомець попросив підвезти його “на Майданчік”. Почувши, що щось не так, нардеп попросив у незнайомця документи. Ірина Геращенко наголосила, що у диверсантів є підроблені українські закордонні паспорти. Вони дуже схожі на справжні – очевидно, РФ дуже довго та ретельно готувалася до цієї війни.

Опісля між Ар’євим та незнайомцем відбувся діалог:

– Може, вас в поліцію підвезти?

– Нет я в Галицию не еду. А вы во Львов собираетесь?

Після цієї розмови нардеп відвіз диверсанта до правоохоронців, той дає покази.