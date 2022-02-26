Про це розповіла його колега, народна депутатка України Ірина Геращенко.
За словами Володимира Ар’єва, незнайомець ловив автомобілі, які б його підвезли. І йому не пощастило натрапити на нардепа.
Незнайомець попросив підвезти його “на Майданчік”. Почувши, що щось не так, нардеп попросив у незнайомця документи. Ірина Геращенко наголосила, що у диверсантів є підроблені українські закордонні паспорти. Вони дуже схожі на справжні – очевидно, РФ дуже довго та ретельно готувалася до цієї війни.
Опісля між Ар’євим та незнайомцем відбувся діалог:
– Може, вас в поліцію підвезти?
– Нет я в Галицию не еду. А вы во Львов собираетесь?
Після цієї розмови нардеп відвіз диверсанта до правоохоронців, той дає покази.
- Нагадаємо, станом на 20:00 26 лютого сили оборони України дають гідну відсіч агресору у всіх операційних районах.
- Також протягом цієї доби окупанти втратили три СУ-30 СМ, 11 гелікоптерів, два ІЛ-76МД, колону техніки та ешелон з пальним – і це лише здобутки Командування Повітряних Сил ЗСУ.
- 26 лютого з 19:00 для всіх, у кого “десь на Українській землі загубився російський солдат” створена гаряча телефонна лінія родичів російських солдатів та офіцерів, де вони зможуть дізнатися про їх долю.