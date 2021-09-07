Міністерство внутрішніх справ України ініціює закупівлю партії електромобілів. Їх передадуть патрульній поліції.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час презентації пріоритетних напрямів та проєктів МВС.

За його словами, використання електрокарів сприятиме економії, адже значно скоротяться витрати на паливо.

“Ми вирішили закупити першу партію електромобілів для патрульної поліції. Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія за багатьма статтями витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари може забезпечити велику економію для держави й для держбюджету загалом”, – зазначив він.

Монастирський не озвучував конкретні модель та марку електрокарів, що планують закупити. Проте у матеріалах презентації згадують електрокросовер Hyundai Kona Electric вартістю понад 1,3 млн гривень.

Наразі патрульна поліція використовує різні моделі класичних автомобілів (Renault Duster, Skoda Rapid) та гібридів (Toyota Prius, Mitsubishi Outlander PHEV). Електромобілів у автопарку МВС ще не було.