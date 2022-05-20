Відтепер кожен може повідомити про вибухонебезпечний предмет за допомогою відповідного мобільного застосунку "Розмінування України".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Під час прямої трансляції до всеукраїнського телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ України розповів про новий додаток та його перші результати після запровадження.

Він зауважив, що за кілька днів роботи, у додаток вже надійшло 125 заявок, 76 із них із Київської області.

“За допомогою застосунку можна повідомити про знайдений підозрілий предмет, зробити його фото, позначити його координати, зробити відео. Буквально за пару днів роботи, ми вже маємо 125 заявок, 76 із них із Київської області”, — сказав Євгеній Єнін.

Застосунок можна завантажити за посиланням у Google Play i App Store. Варто зазначити, що на логотипі “Розмінування України” зображений собака-сапер Патрон.