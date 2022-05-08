Командир полку "Азов" Денис Прокопенко переконаний, що Маріуполь можна було ще довго обороняти на правому березі міста, якби командир 36-ї бригади морської піхоти не прийняв рішення піти на прорив.

Про це Денис Прокопенко заявив в інтерв’ю “Українській правді“.

За його словами, дії 36-ї бригади морської піхоти не піддаються ніякому логічному поясненню. Спочатку один батальйон раптово здався в полон, це було ще 4-го квітня. В результаті чого було втрачено на той час єдиний шлях сполучення між “Азовом” та 36-ю бригадою. Пізніше командир бригади прийняв рішення, нікого не попередивши, піти на прорив у невідомому напрямку і тим самим втратив багато людей. Так само багато людей було кинуто напризволяще, і вони просто потрапили в полон.

“Якби цього не сталося, з цією бригадою ми би ще довго могли тримати оборону на правому березі, але фланг було оголено й після завершення зачистки заводу Ілліча противник кинув всі свої сили на наш напрямок – це дало йому змогу наступати на нас з флангу та тилу”, – зазначив Прокопенко.

У результаті цих дій, один із батальйонів “Азову” опинився в подвійному кільці оточення. Було прийнято рішення прориватися з боєм на завод “Азовсталь”.

Нескоординовані дії, які раптово відбулися з боку 36-ої бригади, призвели “до катастрофічних наслідків, які вже не в змозі було повернути назад”.

“Це було рішення командира 36-ої бригади полковника Баранюка, або його на це хтось підштовхнув з керівництва – мені не відомо. Але в будь-якому разі воно було абсолютно нелогічним – на заводі Ілліча ще достатньо довго можна було тримати оборону, але чому таке рішення було прийнято – мені невідомо”, – наголосив командир полку “Азов”.

Окрім цього, Прокопенко зазначив, що можна було просто не допустити ситуації, яка зараз склалася.

Він зауважив, якби всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, так само стійко тримали оборону й давали бій противнику, тоді б росіяни точно не дійшли за чотири дні з Криму до Маріуполя.