Україна ознайомилась з відповіддю Сполучених Штатів на вимоги Росії, перш ніж посол США передав її до Москви. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що заперечення з боку України відсутні.

Про це повідомив Дмитро Кулеба у Twitter.

Ми бачили письмову відповідь США, перш ніж її передали до Росі. З боку України заперечень немає. Важливо, що США залишається в близькому контакті з Україною до та після всіх контактів із Росією. Жодних рішень про Україну без України. Золоте правило”, – зауважив Кулеба.

We had seen the written response of the U.S. before it was handed over to Russia. No objections on the Ukrainian side. Important that the U.S. remains in close contact with Ukraine before and after all contacts with Russia. No decisions on Ukraine without Ukraine. Golden rule. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 27, 2022

У Росії вже розкритикували відповіді Вашингтона та НАТО щодо ненадання членства в ньому Грузії та Україні.

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не має особливого приводу для оптимізму на тлі відповіді США про “гарантії безпеки”. Однак, президент РФ Володимир Путін вивчить письмові відповіді для подальших висновків.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що американський документ не містить “позитивної реакції” на вимоги РФ. Також додав, що найближчим часом можна буде очікувати реакцію на відповідь.