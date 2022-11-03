Президент США Джо Байден різко попередив американців про те, що майбутнє національної демократії може залежати від результатів проміжних виборів, які відбудуться вже наступного тижня.

Про це повідомляє CNN.

Під час свого виступу 3 листопада у Вашингтоні Байден заявив, що “ми більше не можемо сприймати демократію як належне”.

Це було різке повідомлення американцям, які не хочуть голосувати на виборах до Конгресу, що на карту поставлено саме майбутнє країни.

Байден припустив, що перевага республіканців, які заперечували результати останніх президентських виборів, на посадах на всіх рівнях влади є тривожним сигналом для країни.

“Коли я стою тут сьогодні, є кандидати, які балотуються на будь-які посади в Америці – на посаду губернатора, у Конгрес, на посаду генерального прокурора, на посаду держсекретаря – і які не погоджуються з результатами виборів, у яких вони беруть участь. Це шлях до хаосу в Америці. Це безпрецедентно. Це незаконно. І це не по-американськи”, – сказав Байден.

У своїй промові Байден поклав провину за жахливу національну ситуацію безпосередньо на свого попередника, Дональда Трампа, звинувативши колишнього президента в культивуванні брехні, метастази якої переросли в мережу змов, що вже призвело до цілеспрямованого насильства.

“Це залякування, це насильство проти демократів, республіканців і позапартійних чиновників, які просто виконують свою роботу, є наслідком брехні, сказаної заради влади та прибутку, брехні змови та злого наміру, брехні, яка повторюється знову і знову, щоб породити цикл гніву, ненависті і навіть насильства. У цей момент ми повинні протиставити цій брехні правду, саме майбутнє нашої нації залежить від цього”, – сказав Байден.

За його словами, американська демократія “зазнає нападу”, адже Трамп не хоче зрозуміти волю американців.

Сьогоднішня промова Байдена була зовсім не оптимістичною, попри те, що він і надалі сподівався, що американці відкинуть загрозливі сили, про які він говорив.

Помічники Байдена зауважили. що він був змушений виступити з промовою після того, як минулого тижня стався напад на Пола Пелосі – чоловіка спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. У своїх соцмережах Байден назвав нападника особою, яка потонула у змовах, зокрема й щодо “фальсифікації виборів”.

Байден наголосив, що більшість американців і навіть більшість республіканців не вдаватимуться до насильства. Однак додав, що ті, хто закликатиме до насилля та залякування, мають великий вплив.

“Я вважаю, що голоси, які виправдовують або закликають до насильства та залякування, є явною меншістю в Америці. Але вони гучні та рішучі”, — сказав Байден.

Байден і його команда вже деякий час розглядали можливість виступити з промовою на тему демократії. Остаточно рішення про таку промову було ухвалено після – як вони вважали – сплеску антидемократичної риторики та погроз насильства. Зокрема йдеться про напад на 82-річного Пола Пелосі, що стало шоком для Байдена та його головних радників.

Перед промовою радники президента США сказали, що для Байдена важливо прямо засудити подібні погрози та акти насильства.

Тема захисту нації і стовпів демократичної системи США була центральною для президентської кампанії Байдена 2020 року. З того часу він говорив про це протягом свого президентства, але сьогоднішній виступ ознаменував спробу чітко пояснити, що поставлено на карту напередодні проміжних виборів.

За день до своєї промови у Вашингтоні Байден попередив групу донорів від Демократичної партії у Флориді, що цього року “демократія в бюлетені”, і запропонував щось на кшталт попереднього перегляду свого послання на день пізніше.

“Як ви можете говорити, що ви дійсно дбаєте про демократію, коли ви заперечуєте існування перемоги? Єдиний спосіб виграти — це або ти виграєш, або обдурити іншого хлопця”, — сказав він на заході, який відбувся на задньому дворі будинку на березі океану в Голден-Біч, штат Флорида.

“Такого не було з часів громадянської війни. Це звучить як гіпербола, але з того часу такого не було, як зараз”, – сказав він.

Згадка Байденом про громадянську війну навряд чи була випадковою. Цього тижня його бачили з копією нової книги історика Джона Мічема “І було світло: Авраам Лінкольн і американська боротьба”, в якій розповідається про те, як 16-й президент Америки протистояв сецесії та загрозам демократії.

Мічем є неофіційним радником Байдена і допоміг написати деякі з його найгучніших промов.

Раніше Байден робив подібні заяви два місяці тому, подорожуючи до Філадельфії, де він виступив з невідкладним докором Трампу та тим, хто підтримує його спроби підірвати демократію.

“Поки я стою тут сьогодні ввечері, рівність і демократія зазнають нападу», — сказав тоді Байден.

Тоді Байден різко попередив про те, що він назвав “екстремізмом, який загрожує самим основам нашої республіки”.