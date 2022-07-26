«Ми будемо наступними?» — Казахстан збільшив свій оборонний бюджет на $918 мільйонів через побоювання російської агресії на своїй території

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що частина грошей піде на збільшення військових резервів Казахстану. Високопоставлений чиновник у коментарі виданню зазначив, що країна вивчила уроки з “жорстокого опору України”, а саме те, що Казахстан повинен реформувати свою армію, аби бути більш мобільними та вмілими у боротьбі з гібридною війною.

Це означає, що країна готуватиметься не лише до звичайних військових дій, а й до кібервійни, дезінформації та втручання у вибори.

Ще один високопоставлений чиновник на правах анонімності сказав, що страх через амбіції Росії лише зростає: “Одна справа, коли їм доводиться витрачати час на східну Європу та Україну. Уявіть собі, якби в них не було України, щоби знущатися? Ми будемо наступними?”, — сказав він.