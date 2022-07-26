«Ми будемо наступними?» — Казахстан збільшив свій оборонний бюджет на $918 мільйонів через побоювання російської агресії на своїй території

Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що частина грошей піде на збільшення військових резервів Казахстану. Високопоставлений чиновник у коментарі виданню зазначив, що країна вивчила уроки з “жорстокого опору України”, а саме те, що Казахстан повинен реформувати свою армію, аби бути більш мобільними та вмілими у боротьбі з гібридною війною.
Це означає, що країна готуватиметься не лише до звичайних військових дій, а й до кібервійни, дезінформації та втручання у вибори.
Ще один високопоставлений чиновник на правах анонімності сказав, що страх через амбіції Росії лише зростає: “Одна справа, коли їм доводиться витрачати час на східну Європу та Україну. Уявіть собі, якби в них не було України, щоби знущатися? Ми будемо наступними?”, — сказав він.
- Нагадаємо, казахський президент Касим-Жомарт Токаєв пояснив, чому, попри тісні відносини між РФ та Казахстаном, відмовився визнавати псевдореспубліки “Л/ДНР” на окупованому РФ Донбасі.
- На тлі повномасштабної війни РФ проти України, влада Казахстану запропонувала усім країнам, зокрема ядерним державам, розробити план щодо повної відмови від ядерної зброї до 2045 року.
- Раніше повідомлялось, що на президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва готувався замах. У місцевого жителя, який наче працював на іноземну розвідку, знайшли снайперську гвинтівку.