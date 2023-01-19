Про це повідомляється на сторінці “Укренерго” в Telegram.
За даними енергетичної компанії, високовольтна лінія, яка з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію із енергосистемою України, понад десять разів зазнавала ушкоджень через обстріли. Це остання працююча лінія, що забезпечує охолодження реакторів станції та її безпечну технологічну зупинку, запобігаючи серйозній ядерній аварії.
Незадовго до Нового року лінію знову було пошкоджено через ворожі обстріли. При цьому пошкодження знаходилися в плавнях, біля берега річки. Це ускладнило ситуацію через неможливість застосувати спецавтомобіль. Енергетики лагодили частину обладнання прямо на опорі, не маючи змоги швидко спуститися у разі повторного обстрілу.
“Психологічно важко, коли кожну хвилину очікуєш на ворожий обстріл, і після його початку не можна перебігти у безпечне місце. Ні бліндажа, нічого немає, робота у чистому полі”, – згадує Ігор.
Бойові дії у цьому районі тривають, а, значить, з’являються нові пошкодження. І бригаді знову й знову доводиться виїжджати на ремонт.
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