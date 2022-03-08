Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив, що Україна має продемонструвати світу єдність на тлі військової загрози з боку спільного ворога – РФ.

Про це Петро Поршенко заявив в інтерв’ю Еспресо.TV.

“Ті, хто нині, політикани, намагаються грати в політику – вони є абсолютно антиукраїнські сили. Зараз, коли ворог біля воріт, я не розбираюся, хто винен, як готувались і що було до 24 лютого”, – наголосив лідер “ЄС”.

Він додав, що робить все, щоб продемонструвати єдність.

Порошенко зазначив, Зеленський запросив його, вони двічі бачились та домовились почати з чистого листа.

Народний депутат зауважив, що повністю вітає такий підхід, тому, що Україна зараз має продемонструвати світу єдність. Зараз ніхто не є політиком, робітником, волонтером, – натомість всі є солдати та всі мають робити все залежне, щоб захистити Україну.