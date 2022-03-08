Про це Петро Поршенко заявив в інтерв’ю Еспресо.TV.
“Ті, хто нині, політикани, намагаються грати в політику – вони є абсолютно антиукраїнські сили. Зараз, коли ворог біля воріт, я не розбираюся, хто винен, як готувались і що було до 24 лютого”, – наголосив лідер “ЄС”.
Він додав, що робить все, щоб продемонструвати єдність.
Порошенко зазначив, Зеленський запросив його, вони двічі бачились та домовились почати з чистого листа.
Народний депутат зауважив, що повністю вітає такий підхід, тому, що Україна зараз має продемонструвати світу єдність. Зараз ніхто не є політиком, робітником, волонтером, – натомість всі є солдати та всі мають робити все залежне, щоб захистити Україну.
- Нагадаємо, Петро Порошенко наголосив західним державам, що купувати російські нафту і газ аморально, адже кожен долар Путін використає для вбивства українців.
- Пізніше у Сполучених Штатах Америки оголосили про заборону всього імпорту нафти та газу з РФ. Оскільки не мають наміру субсидувати “війни Путіна”.
- Міністр бізнесу та енергетики Великої Британії Квасі Квартенг заявив, що країна поступово припинить “імпорт російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року”.
- Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що європейські країни повинні знайти альтернативу російській енергетиці, надто ж з огляду на війну РФ в Україні.