Глава Пентагону Ллойд Остін наголосив, що союзники робитимуть все необхідне, аби Україна отримала всю допомогу, яку їй пообіцяли.

Про це повідомили під час засідання у форматі Рамштайн.

“Всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення (щодо військової підтримки України – ред.). Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну у її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні”, — заявив глава Пентагону.

За його словами, партнери продовжать надавати непохитну підтримку. Він наголосив, що з початку російського вторгнення країнам вдалося надати Україні понад 50 млрд доларів допомоги. Ллойд Остін нагадав, як союзники навчають українських військових, посилили ППО Збройних сил України та створили “танкову коаліцію”, в межах якої, як сказав глава Пентагону, нададуть більше ніж 972 танки.

Велика Британія, крім надання бригади Challenger, працює з іншими країнами, аби надати більше амуніції для її оборони.