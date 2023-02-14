Про це повідомили під час засідання у форматі Рамштайн.
Глава Пентагону Ллойд Остін наголосив, що союзники робитимуть все необхідне, аби Україна отримала всю допомогу, яку їй пообіцяли.
“Всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення (щодо військової підтримки України – ред.). Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну у її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні”, — заявив глава Пентагону.
За його словами, партнери продовжать надавати непохитну підтримку. Він наголосив, що з початку російського вторгнення країнам вдалося надати Україні понад 50 млрд доларів допомоги. Ллойд Остін нагадав, як союзники навчають українських військових, посилили ППО Збройних сил України та створили “танкову коаліцію”, в межах якої, як сказав глава Пентагону, нададуть більше ніж 972 танки.
Велика Британія, крім надання бригади Challenger, працює з іншими країнами, аби надати більше амуніції для її оборони.
“Україна має чіткі потреби зараз”, — додав він.
Також глава Пентагону наголосив, що попри надії Кремля роз’єднати союзників — зараз вони найбільш згуртовані. За його словами, всі розуміють, що на кону право України на життя, мир і безпеку. Зокрема триває боротьба за майбутнє, щоб поважалося верховенство право й сусіди не думали, що мають право нападати на інші країни.
- Німеччина відновить виробництво боєприпасів для зенітних установок Gepard. Раніше техніку отримала Україна.
- Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що західні союзники України планують надати Києву фінансову допомогу у розмірі 100 мільярдів євро. Мовиться про військову та супутню допомогу.