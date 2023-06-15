Полковник Сергій Яременко з позивним “Граніт”, який керує 96-ю зенітною ракетною бригадою повітряного командування “Центр” розповів, що 16 травня на один комплекс Patriot у Києві одночасно з різних напрямків летіли 16 ворожих балістичних цілей, проте розрахункам протиповітряної оборони вдалося знищити всі. З них шість – ракети “Кинджал”.

Джерело: “Армія.Інформ”

“16 травня ми довели, що це точно не випадковість. Майже одночасно з різних напрямків летіло 16 балістичних цілей, більшість із них прицільно на комплекс Patriot. Завжди пишаюсь підлеглими, та цього разу навіть я був шокований їхньою витримкою”, – наголосив полковник.

За його словами, військові розуміли, що безпосередньо на них рухаються балістичні ракети. Вони не запанікували ні на секунду, діяли злагоджено та організовано, розподілили цілі по секторах, забезпечили їх знищення на мінімальній дальності, достатньо високо, аби зменшити вірогідність пошкоджень інфраструктури.

“Я був на зв’язку із командиром дивізіону і розумів, яке це серйозне професійне та моральне випробування. Після доповіді “Повітряний простір — чистий, усі цілі знищені” емоцій ніхто не стримував”, – відзначив Яременко.

Водночас він додав, що пізніше стало відомом, що серед цих цілей було 6 “Кинджалів”.

“Думаю, такі ж емоції, як у нас, були і в країн-партнерів. Кращої реклами для виробників не придумаєш, їхній комплекс реалізував себе повною мірою, довів, що здатний знищувати цілі, які росіяни позиціонували неможливими для збиття”, – розповів офіцер.

Також він підкреслив, що напередодні, 4 травня, розрахунки бригади знищили гіперзвукову ракету Х-47.

Як зауважив Яременко, загалом Patriot за місяць роботи вже знищив понад 80 повітряних цілей.

Варто додати, 15 червня Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та Сполучених Штатів оголосили про спільне постачання високопріоритетних засобів протиповітряної оборони Україні, задовольняючи найбільш нагальні потреби, оскільки Росія продовжує використовувати “нахабні ракетні та безпілотні напади на українські міста”.

Крім того, Грег Гейс, виконавчий директор компанії Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, повідомив про нарощення обсягів виробництва.