Джерело: “Армія.Інформ”
“16 травня ми довели, що це точно не випадковість. Майже одночасно з різних напрямків летіло 16 балістичних цілей, більшість із них прицільно на комплекс Patriot. Завжди пишаюсь підлеглими, та цього разу навіть я був шокований їхньою витримкою”, – наголосив полковник.
За його словами, військові розуміли, що безпосередньо на них рухаються балістичні ракети. Вони не запанікували ні на секунду, діяли злагоджено та організовано, розподілили цілі по секторах, забезпечили їх знищення на мінімальній дальності, достатньо високо, аби зменшити вірогідність пошкоджень інфраструктури.
“Я був на зв’язку із командиром дивізіону і розумів, яке це серйозне професійне та моральне випробування. Після доповіді “Повітряний простір — чистий, усі цілі знищені” емоцій ніхто не стримував”, – відзначив Яременко.
Водночас він додав, що пізніше стало відомом, що серед цих цілей було 6 “Кинджалів”.
“Думаю, такі ж емоції, як у нас, були і в країн-партнерів. Кращої реклами для виробників не придумаєш, їхній комплекс реалізував себе повною мірою, довів, що здатний знищувати цілі, які росіяни позиціонували неможливими для збиття”, – розповів офіцер.
Також він підкреслив, що напередодні, 4 травня, розрахунки бригади знищили гіперзвукову ракету Х-47.
Як зауважив Яременко, загалом Patriot за місяць роботи вже знищив понад 80 повітряних цілей.
Варто додати, 15 червня Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та Сполучених Штатів оголосили про спільне постачання високопріоритетних засобів протиповітряної оборони Україні, задовольняючи найбільш нагальні потреби, оскільки Росія продовжує використовувати “нахабні ракетні та безпілотні напади на українські міста”.
Крім того, Грег Гейс, виконавчий директор компанії Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, повідомив про нарощення обсягів виробництва.
- 5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.
- Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які постачають їх Україні, що знаменує повернення балканського союзника РФ на Захід.
- 13 червня уряд Великої Британії оголосив про новий пакет озброєння для протиповітряної оборони України. Мовиться про радари, зенітні гармати та значну кількість боєприпасів.