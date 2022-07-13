У заступниці міністра з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки США Бонні Деніз Дженкінс журналісти запитали стосовно інспекторів, які контролюватимуть обіг наданої зброї в Україні та протидії розповсюдженню зброї на території терористичних організацій. Він відповів, що в цьому питанні уряд США довіряє українському.

Про це він розповів під час брифінгу для преси.

Бонні Дженкінс зазначила, що Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до своєї відповідальності щодо захисту оборонних технологій американського походження та запобігання їх перенаправленню чи незаконному розповсюдженню. Тому постійно здійснюється активна співпраця з Україною, щоб забезпечити підзвітність допомоги. США постійно здійснюють ризики стосовно їх зброї, особливо це стосується складних середовищ, які є сьогодні в Україні.

Заступниця міністра з питань контролю над озброєнням наголосив, що США впевнені у у зобов’язанні українського уряду належно охороняти та обліковувати оборонне обладнання американського походження. До того ж вони активно співпрацюють з Україною в питанні захисту та обліку наданої зброї. Але найкращим варіантом і гарантією тут був би кінець російської агресії:

“Я просто хочу підкреслити, що найефективнішим шляхом до зменшення ризику було б для Росії припинити цю війну та вивести свої сили з України”, – наголосила Бонні Дженкінс. Вона додала: “Ми дуже впевнені в українському уряді та в тому, що він робить. Ми дуже тісно співпрацюємо з ними всіма можливими способами, щоб захистити та врахувати обладнання, яке фактично надходить в Україну, але ми також усвідомлюємо складну ситуацію, яка існує”.