Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що Уряд ще не прийняв остаточного рішення про проведення всеукраїнського перепису населення.

Про повідомляють #Букви з посиланням на брифінг Дубілета.

За словами Дубілета, в Уряді все ще йдуть дискусії про те, “наскільки ми можемо собі дозволити проводити перепис традиційним способом”.

“Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо прийняти рішення. У нас є різні думки всередині команди з цього. Будемо спілкуватися з фахівцями, в тому числі з фінансистами, тому що, на жаль, це не просте рішення, тут немає правильно чи неправильно. Є рішення, яке доводиться приймати, враховуючи ті бюджети, які у нас є”, – сказав міністр.

LIVE | Брифінг міністра Кабміну Дмитра Дубілета щодо методології розрахунку чисельності населення України LIVE | Брифінг міністра Кабміну Дмитра Дубілета щодо методології розрахунку чисельності населення України Опубліковано UATV українською Четвер, 6 лютого 2020 р.