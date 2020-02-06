Про повідомляють #Букви з посиланням на брифінг Дубілета.
За словами Дубілета, в Уряді все ще йдуть дискусії про те, “наскільки ми можемо собі дозволити проводити перепис традиційним способом”.
“Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо прийняти рішення. У нас є різні думки всередині команди з цього. Будемо спілкуватися з фахівцями, в тому числі з фінансистами, тому що, на жаль, це не просте рішення, тут немає правильно чи неправильно. Є рішення, яке доводиться приймати, враховуючи ті бюджети, які у нас є”, – сказав міністр.
LIVE | Брифінг міністра Кабміну Дмитра Дубілета щодо методології розрахунку чисельності населення України
LIVE | Брифінг міністра Кабміну Дмитра Дубілета щодо методології розрахунку чисельності населення України
Опубліковано UATV українською Четвер, 6 лютого 2020 р.
- Раніше міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет розповів про методику проведення перепису населення, який спричинив жваве обговорення в суспільстві та ЗМІ.
- Він також спростував інформацію про фальсифікацію пробного перепису українців.