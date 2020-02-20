Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ООН заявив, що Україна готова до діалогу з жителями Донбасу, але не з "фейковий маріонетками".

Про це йшлося в його виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН, трансляцію веде “Крим.Реаліі“.

“Ми готові до діалогу з жителями Донбасу, але не з фейковий представникам так званими, маріонетками”, — сказав він.

Міністр наголосив, що внутрішньо переміщені особи та переселенці з Донбасу також повинні брати участь в діалозі щодо врегулювання конфлікту.

“Цей діалог повинен включити всіх тимчасово переміщених з Донбасу всередині України. Голос внутрішньо переміщених осіб також повинен бути почутий в Мінську”, — додав він.