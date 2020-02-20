Про це йшлося в його виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН, трансляцію веде “Крим.Реаліі“.
“Ми готові до діалогу з жителями Донбасу, але не з фейковий представникам так званими, маріонетками”, — сказав він.
Міністр наголосив, що внутрішньо переміщені особи та переселенці з Донбасу також повинні брати участь в діалозі щодо врегулювання конфлікту.
“Цей діалог повинен включити всіх тимчасово переміщених з Донбасу всередині України. Голос внутрішньо переміщених осіб також повинен бути почутий в Мінську”, — додав він.
- Як повідомлялося раніше, сьогодні, 20 лютого, проходить пленарне засідання 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН по ситуації на окупованих територіях України.
- Під час свого виступу міністр закордонних справ України Вадим Пристайко порушив питання щодо розміщення миротворчих сил Організації Об’єднаних Націй на російсько-українському кордоні.