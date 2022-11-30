«Ми готові до креативних підходів» – ГУР про ймовірність обміну московських попів

Про це повідомляє “24 канал”.
За словами представника ГУР, днями обміни відбуваються з достатньо високою інтенсивністю. За минулий тиждень протягом 4 днів відбулося 3 обміни – майже 100 українців повернулися додому з ворожого полону.
Росіян найбільше цікавлять офіцери, люди зі специфічними знаннями та навичками, представники спеціальних військових професій.
“На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з’являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати”, – пояснив Юсов.
Він додав, що, безумовно, питання з функціонуванням УПЦ МП має бути вирішене, адже це важливо для гарантії національної безпеки України.
- Служба безпеки України завершила обшуки, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Під час обшуків у приміщеннях УПЦ МП було виявлено проросійську літературу, понад 2 млн гривень, більше 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
- Окрім цього, обшуки проведено у Рівненській області на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
- 22 листопада у Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону, що має на меті заборону діяльності Російської православної церкви на території України.
- У Кремлі відреагували на обшуки Служби безпеки України у Києво-Печерській Лаврі, назвавши їх “воєнними діями проти РПЦ”.