«Ми готові до креативних підходів» – ГУР про ймовірність обміну московських попів

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що наразі по всій Україні відбуваються обшуки в об'єктах УПЦ МП. Ймовірно, затриманих колаборантів можуть долучити до обмінного фонду.

Про це повідомляє “24 канал”.

За словами представника ГУР, днями обміни відбуваються з достатньо високою інтенсивністю. За минулий тиждень протягом 4 днів відбулося 3 обміни – майже 100 українців повернулися додому з ворожого полону.

Росіян найбільше цікавлять офіцери, люди зі специфічними знаннями та навичками, представники спеціальних військових професій.

“На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з’являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати”, – пояснив Юсов.

Він додав, що, безумовно, питання з функціонуванням УПЦ МП має бути вирішене, адже це важливо для гарантії національної безпеки України.