Про це повідомляє The New York Times.

Про що саме йде мова у документі поки не відомо. Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати не будуть публікувати зміст відповіді й сподівається, що російська сторона зробить те саме. Єдине що, Блінкен зазначив, що документ “прокладає серйозний дипломатичний шлях вперед”, врахувавши як занепокоєння Заходу та союзників “з приводу дій Росії, які підривають безпеку”, так і “власні ідеї в областях, де ми змогли б знайти спільні точки дотику”.

До “точок дотику” Блінкен відніс режим контролю над озброєннями, зокрема питання розміщення ракет у Європі, а також способи збільшення прозорості та стабільності. Втім, як зазначив держсекретар США, деякі з центральних вимог Росії були неприйнятними для американських чиновників.

“Ми чітко даємо зрозуміти, що є основні принципи, які ми прагнемо підтримувати та захищати, включаючи суверенітет та територіальну цілісність України, а також право держав вибирати власні механізми безпеки та альянси”, – заявив Блінкен.

У підсумку держсекретар сказав, що Сполучені Штати готові до усіх сценаріїв реакції Кремля.