Про це він написав у Twitter.

“Ми виступаємо за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО”, – наголосив Олексій Данілов.

А також зазначив, що Україна просить негайно надати доступ до місця вибуху Міністерству оборони України та Державній прикордонній службі.

Зазначимо, що ЗМІ, посилаючись на джерела у НАТО, повідомляють, що президент США Джо Байден вважає причиною вибуху у Польщі – ракету української протиповітряної оборони. Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній частині Польщі був спричинений українською ракетою ППО.

Вибух, унаслідок якого загинуло двоє людей, викликав глобальну тривогу щодо того, що український конфлікт може перекинутися на сусідні країни.

Україна звинуватила в інциденті Росію. Водночас Росія заперечує, що її ракети вдарили по Польщі. Байден сказав журналістам в Індонезії, що ракета навряд чи була випущена з Росії.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.