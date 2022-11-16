Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази "російського сліду".

Про це він написав у Twitter.

“Ми виступаємо за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО”, – наголосив Олексій Данілов.

А також зазначив, що Україна просить негайно надати доступ до місця вибуху Міністерству оборони України та Державній прикордонній службі.

We advocate for a joint examination of the incident with the missile’s landing in Poland. We are ready to hand over evidence of the russian trace that we have. We are expecting information from our partners, based on which a conclusion was made that it’s a 🇺🇦 air defense missile. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 16, 2022

Зазначимо, що ЗМІ, посилаючись на джерела у НАТО, повідомляють, що президент США Джо Байден вважає причиною вибуху у Польщі – ракету української протиповітряної оборони. Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній частині Польщі був спричинений українською ракетою ППО.

Вибух, унаслідок якого загинуло двоє людей, викликав глобальну тривогу щодо того, що український конфлікт може перекинутися на сусідні країни.

Україна звинуватила в інциденті Росію. Водночас Росія заперечує, що її ракети вдарили по Польщі. Байден сказав журналістам в Індонезії, що ракета навряд чи була випущена з Росії.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.