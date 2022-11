Про це він написав у Twitter.

“Ми виступаємо за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО”, – наголосив Олексій Данілов.

А також зазначив, що Україна просить негайно надати доступ до місця вибуху Міністерству оборони України та Державній прикордонній службі.

We advocate for a joint examination of the incident with the missile’s landing in Poland. We are ready to hand over evidence of the russian trace that we have. We are expecting information from our partners, based on which a conclusion was made that it’s a 🇺🇦 air defense missile.

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 16, 2022